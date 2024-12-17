«Урал» проведет три сбора в ОАЭ в зимнюю паузу

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов сообщил, что клуб проведет три сбора в Дубае в зимнюю паузу.

«15 января мы вылетаем в Дубай, все три сбора будут в знакомом нам месте. Проведем три сбора, каждый ориентировочно по 12 дней, мы составили план работы, уже есть понимание контрольных матчей, до 28 февраля мы будем находиться в Дубае», — приводит слова Шатова ТАСС.

Шатов добавил, что до начала сборов футболисты пройдут медобследование, чтобы определить те проблемные зоны, на которые нужно будет обратить внимание в течение тренировочного процесса.

После 21 матча «Урал» занимает третье место в Мелбет-Первой лиге с 37 очками.