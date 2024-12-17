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Сегодня, 14:17

«Урал» проведет три сбора в ОАЭ в зимнюю паузу

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Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов сообщил, что клуб проведет три сбора в Дубае в зимнюю паузу.

«15 января мы вылетаем в Дубай, все три сбора будут в знакомом нам месте. Проведем три сбора, каждый ориентировочно по 12 дней, мы составили план работы, уже есть понимание контрольных матчей, до 28 февраля мы будем находиться в Дубае», — приводит слова Шатова ТАСС.

Шатов добавил, что до начала сборов футболисты пройдут медобследование, чтобы определить те проблемные зоны, на которые нужно будет обратить внимание в течение тренировочного процесса.

После 21 матча «Урал» занимает третье место в Мелбет-Первой лиге с 37 очками.

Источник: ТАСС
Олег Шатов
Первая лига
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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Балтика – Шинник
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1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
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