«Спартак-2» разгромил «Факел», Нимели и Бакаев оформили по хет-трику

«Спартак-2» в домашнем матче 19-го тура Олимп-ФНЛ разгромил последнюю команду первого дивизиона — «Факел» со счетом 7:2. По три гола в составе красно-белых забили нападающий Сильванус Нимели и полузащитник Солтмурад Бакаев.

Московская команда (20 очков) ушла из зоны вылета, поднявшись с 17-го места на 12-е. Воронежская команда, которую перед прошлым туром возглавил Владимир Бесчастных с 12 очками занимает 20-ю строчку.

В другой встрече тура «Енисей» сыграл вничью с «Авангардом» — 1:1.

Олимп — ФНЛ

19-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Факел» (Воронеж) — 7:2 (5:1)

Голы: Нимели, 5 (1:0). Бакаев, 6 (2:0). Нимели, 14 (3:0). Нимели, 25 (4:0). Бакаев, 36 (5:0). Корян, 45 — с пенальти (5:1). Бакаев, 64 (6:1). Мазуров, 77 (6:2). Глушенков, 80 (7:2).

Нереализованный пенальти: Миронов, 31 (вратарь).

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Миронов (Сазонов, 46), Воропаев, Маслов, Баду, Глушенков, Бакаев (Тиуб, 65), Бакалюк (Васильев, 46), Маркитесов (Володкин, 69), Нимели (Самбу, 55).

«Факел» (Воронеж): Ермаков, Микушин, Лихачев, Красильниченко, Соловьев (Неплюев, 83), Гладышев, Косянчук, Дмитриев (Мазуров, 62), Букия, Хлебородов (Рябокобыленко, 46), Корян (Верулидзе, 46).

Предупреждения: Корян, 27. Соловьев, 29. Рябокобыленко, 90+1.

Судья: Турбин (Дмитров).

23 октября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«Енисей» (Красноярск) — «Авангард» (Курск) — 1:1 (0:1)

Голы: Федчук, 4 (0:1). Комков, 48 (1:1).

«Енисей» (Красноярск): Филиппов, Ужгин (Раздорских, 75), Рожков, Мильдзихов (Бугаев, 46), Клещенко, Ломакин (Долгов, 80), Савичев, Иванов, Хубулов (Харитонов, 46), Семакин (Комков, 46), Делькин.

«Авангард» (Курск): Саутин, Тимошин, Гоцук, Никитин, Каюмов (Григорьев, 60), Чиркин (Машуков, 78), Коробов (Земсков, 74), Ковалев (Лелюкаев, 56), Кубышкин (Бреев, 83), Федчук, Минаев.

Предупреждения: Хубулов, 8. Мильдзихов, 28. Делькин, 64.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

23 октября. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».