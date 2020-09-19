«Спартак-2» одолел «Велес», «Факел» крупно победил «Чертаново»

В матче 10-го тура чемпиона Олимп ФНЛ «Спартак-2» на своем поле одолел «Велес» со счетом 2:1. В другой встрече «Факел» на выезде с крупным счетом победил «Чертаново» — 3:0.

Олимп — ФНЛ

10-й тур

«Чертаново» (Москва) — «Факел» (Воронеж) — 0:3 (0:1)

Голы: Акбашев, 45+3 (0:1). Никитин, 68 (0:2). Мазуров, 79 (0:3).

«Чертаново» (Москва): Абаев, Кондаков, Бартасевич, Гудков, Редькович, Надольский (Савельев, 69), Великородный (Молтенинов, 56), Герчиков, Рудковский (Сулейманов, 71), Камышев (Першин, 26), Молчанов.

«Факел» (Воронеж): Саутин, Почивалин, Смирнов, Дашаев, Акбашев, Земсков (Разборов, 90+1), Никитин (Брызгалов, 77), Дроздов, Мастерной, Коробов (Мазуров, 64), Дмитриев (Григорьев, 59).

Предупреждения: Никитин, 28. Редькович, 33. Великородный, 45. Кондаков, 53. Акбашев, 62. Григорьев, 83.

Судья: Васильев (Ижевск).

19 сентября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

«Спартак-2» (Москва) — «Велес» (Москва) — 2:1 (1:0)

Голы: Кожедуб, 4 (1:0). Оганесян, 55 (2:0). Кирсанов, 90+4 (2:1).

Нереализованный пенальти: Алиев, 82 (вратарь)

«Спартак-2» (Москва): Поплевченков, Воропаев, Петрунин, Миронов (Баду, 20), Дьяков, Литвинов, Игнатов (Влад.Шитов, 81), Оганесян, Муминов (Бакалюк, 57), Денисов, Кожедуб (Нимели, 73).

«Велес» (Москва): Городовой, Кахидзе, Котов (Вакулич, 64), Малания, Ботака-Иобома, Климов (Алиев, 59), Максименко (Стефанович, 77), Родионов, Осипов, Поляков (Кирсанов, 39), Баев (Гаракоев, 72).

Предупреждения: Поляков, 21. Баев, 30. Баду, 32. Литвинов, 64. Бакалюк, 67. Кожедуб, 72.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

19 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».