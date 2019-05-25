"Спартак-2" и "Сочи" сыграли вничью

"Спартак-2" сыграл вничью с "Сочи" в 38-м туре Олимп-ФНЛ - 1:1. Голами в матче отличились Сильванус Нимели и Артем Мамин (автогол).

В других матчах дня "Ротор" уступил "Чертаново" (1:2), "Шинник" переиграл "Авангард" (4:2), "Тамбов" выиграл у "Зенита-2" (2:1), а "Химки" победил "Луч" (2:1).

Олимп - ФНЛ

38-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Сочи" - 1:1 (0:1)

Голы: Мамин, 14 - в свои ворота (0:1). Нимели, 53 (1:1).

"Спартак-2" (Москва): Шитов, Сазонов, Маслов, Мамин, Воропаев, Бакаев (Прошляков, 65), Фольмер, Бакалюк, Рудковский (Полубояринов, 46), Васильев (Сунгатулин, 74), Нимели.

"Сочи": Солдатенко, Маргасов, Почивалин, Бычков, Юрганов, Песегов, Саламатов, Косянчук (Калугин, 76), Бахтияров, Касаев (Горбунов, 46), Альфред (Лагатор, 55).

Предупреждения: Нимели, 45+1. Бычков, 61.

Удаление: Юрганов, 51.

Судья: Кукуляк (Калуга).

25 мая. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

Олимп - ФНЛ

38-й тур

"Ротор" (Волгоград) - "Чертаново" (Москва) - 1:2 (0:1)

Голы: Ежов, 38 (0:1). Пруцев, 60 (0:2). Султонов, 85 (1:2).

"Ротор" (Волгоград): Филиппов, Васильев, Байрыев, Кацалапов (Ионов, 90+1), Султонов, Фатуллаев, Лобкарев, Самсонов, Попов, Коротаев (Янушковский, 64), Николаев (Лаврищев, 71).

"Чертаново" (Москва): Радионов, Редькович, Бартасевич (Паршиков, 19), Солдатенков, Ежов, Колесниченко (Кондаков, 89), Пруцев, Горшков, Витюгов, Сарвели (Тюменцев, 90+1), Цыпченко (Прудников, 73).

Предупреждения: Ежов, 10. Бартасевич, 19. Лобкарев, 26. Васильев, 55. Паршиков, 58. Горшков, 65. Кацалапов, 73. Попов, 85. Колесниченко, 89. Байрыев, 90+4.

Судья: Васильев (Ижевск).

25 мая. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 17012

Олимп - ФНЛ

38-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Авангард К" (Курск) - 4:2 (3:1)

Голы: Самойлов, 19 (1:0). Низамутдинов, 33 (2:0). Самойлов, 41 (3:0). Каюмов, 43 (3:1). Земсков, 51 (3:2). Самойлов, 73 (4:2).

"Шинник" (Ярославль): Яшин, Покидышев, Иванов, Магадиев, Самойлов (Первушин, 79), Дроздов, Кожемякин, Деобальд (Шайморданов, 65), Камилов (Масленников, 90), Низамутдинов (Герасимов, 87), Гелоян.

"Авангард К" (Курск): Чагров, Тимошин, Никитин, Бурнаш, Войнов, Каюмов (Кубышкин, 83), Земсков, Трошечкин, Батютин (Машуков, 75), Синяев, Минаев (Руденко, 56).

Предупреждение: Трошечкин, 19.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

25 мая. Ярославль. Стадион "Шинник".

Олимп - ФНЛ

38-й тур

"Тамбов" - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 2:1 (2:1)

Голы: Чернышов, 8 (1:0). Обухов, 21 (2:0). Шамкин, 37 (2:1).

"Тамбов": Шелия, Шляков, Рыбин, Горбатюк, Чистяков, Альшин (Галиулин, 46), Чернышов (Муйива, 64), Мурнин (Думбья, 77), Чуперка, Обухов, Аппаев (Мамтов, 65).

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Гойло, Терентьев (Синяк, 68), Бугриев, Маклаков, Скроботов, Плетнев (Камышев, 54), Иванов (Юсупов, 70), Буранов, Маркин, Воробьев, Шамкин.

Предупреждения: Маклаков, 16. Гойло, 44. Шляков, 67. Бугриев, 84.

Судья: Кукуян (Сочи).

25 мая. Тамбов. Стадион "Спартак".

Олимп - ФНЛ

38-й тур

"Химки" - "Луч" (Владивосток) - 2:1 (0:1)

Голы: Павленко, 45+1 - с пенальти (0:1). Барков, 60 (1:1). Петрусев, 62 (2:1).

"Химки": Исупов, Алисейко, Филин, Смирнов, Тихий, Петрусев (Нетфуллин, 86), Ланин, Корян, Рязанцев, Манзон (Алиев, 54), Барков (Мишуков, 68).

"Луч" (Владивосток): Котляров, Царикаев, Марущак, Степанец, Насадюк, Павленко, Кротов, Дзахов (Васильев, 60. Калугин, 80), Пономаренко, Визнович, Гордиенко.

Предупреждения: Манзон, 32. Кротов, 55.

Судья: Чебан (Москва).

25 мая. Химки. Стадион "Арена Химки".

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