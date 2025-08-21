Следствие перевело дело совладельца «Торпедо» Соболева в закрытый режим

Как стало известно «СЭ», следствие перевело дело совладельца «Торпедо» Леонида Соболева в закрытый режим. У адвокатов взяли подписку о неразглашении сведений.

13 августа Соболеву продлили срок пребывания под стражей на три месяца, до ноября этого года. Его представители подали апелляцию.

Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и гендиректор клуба Валерий Скородумов являются фигурантами уголовного дела о попытке подкупа судьи. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

По данным следствия, представленным официальным представителем МВД России Ириной Волк 20 июня, руководители московского клуба предлагали судье 1 миллион рублей за обеспечение победы «Торпедо» в матчах с марта по май 2025 года. В обмен, как считает следствие, требовалось назначение пенальти в пользу команды и удаление игроков соперника.