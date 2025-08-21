Сбежавший с Украины футболист Роспутько рассказал о теплом приеме в «Чайке»

Новичок «Чайки» Александр Роспутько, который ранее сбежал с Украины, чувствует себя комфортно в клубе из Ростовской области.

«С первых дней здесь ощущаю себя комфортно: меня тепло приняли, созданы все условия для развития, постепенно интегрируюсь в коллектив. Адаптация идет по плану — работаю с тренерским штабом и партнерами по команде, чтобы быстрее влиться в игровой процесс», — цитирует ТАСС интервью 21-летнего полузащитника пресс-службе клуба.

Футболист, ранее получивший российское гражданство, поблагодарил руководство, тренеров, партнеров по команде и болельщиков «Чайки» за поддержку.

13 октября 2023 года стало известно, что Роспутько сбежал из расположения «Шахтера» после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1), который проходил в Бельгии. 19-летний игрок отправился в Россию.

Через три дня отец футболиста подтвердил, что его сын находится в России и планирует получить российское гражданство. В итоге «Шахтер» расторг контракт с полузащитником.

Роспутько вызывали в сборную Украины для игроков не старше 19 лет, за которую он сыграл в четырех матчах.