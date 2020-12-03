РФС рассмотрит высказывания менеджера «Балтики» на следующей неделе
20:02
На следующей неделе РФС рассмотрит поведение одного из менеджеров «Балтики».
Ранее служба коммуникаций РФС сообщила, что руководство Союза направило в комитет по этике просьбу рассмотреть и дать оценку высказыванию руководителя отдела развития ФК «Балтика» Юрия Аракеляна в Instagram.
«Пока не утвердили дату рассмотрения этого дела. Но, думаю, на следующей неделе рассмотрим его и примем решение», — сказал глава комитета по этике РФС Семен Андреев.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю