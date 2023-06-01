Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 07:20

Радимов: «Если «Ленинградец» будет играть на «Петровском», стадион надо приводить в порядок»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал выход в первую лигу футбольного клуба «Ленинградец», тренером которого является Сергей Кирьяков.

— Во-первых, поздравляю Серегу Кирьякова и всех ребят, — цитирует «РБ Спорт» Радимова. — Там много питерских пацанов. Больше того, некоторые прошли через «Зенит-2». Отлично, что в первой лиге будет команда из Петербурга, но одна проблема есть. Если они будут играть на «Петровском», стадион надо приводить в порядок. Там сейчас сиденья странно установлены — через одно, поле в очень плохом состоянии... Чья это задача, клуба или города, я не знаю. Но не хочется, чтобы команда выходила и играла на такой арене.

— Появление «Ленинградца» в подэлитном дивизионе даст стимул тем молодым, кто не попадает в «Зенит»?

— Это хороший трамплин, не надо уезжать из этого города. Другое дело, будет ли качество соответствовать или нет. И какой там бюджет у «Ленинградца», никто же не знает. Если они хотят усилиться и серьезно этим заниматься, то это было бы неплохо.

— Насколько нынешний «Ленинградец» готов к первой лиге? Вы ведь с ними осенью играли во главе «Зенита-2»...

— Ну, например, с той же «Балтикой», оформившей путевку в РПЛ, им точно не соперничать. И усиливаться команде надо, если они хотят бороться за высокие места. Нужны футболисты, у которых есть опыт игры, не у всех в «Ленинградце» он есть. Потому что первая лига — это очень тяжелая история, честно скажу. И дистанция длинная, и восстановление, и перелеты, от матча к матчу надо идти. Там очень много работы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-v-e-lite-rossijskogo-futbola-leningradets-predstavlyayu-tol-ko-v-teorii/
Владислав Радимов
Футбол
Первая лига
1
2
Читайте также
Худший состав Канады в истории? Почему «Кленовые» снова выиграли ЧМ
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Песков прокомментировал предложение Кадырова ввести военное положение
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболистам тульского «Арсенала» выплатили одну зарплату
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 33 19 11 3 53-27 68
2
 Балтика 33 17 13 3 54-29 64
3
 Алания 33 16 11 6 54-34 59
4
 Енисей 33 13 14 6 43-35 53
5
 Родина 33 13 10 10 42-38 49
6
 Шинник 33 13 7 13 36-37 46
7
 Динамо Мх 33 12 10 11 24-27 46
8
 КАМАЗ 33 11 11 11 35-34 44
9
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
10
 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
11
 Акрон 33 9 16 8 34-36 43
12
 Арсенал 33 11 8 14 37-40 41
13
 СКА-Хаб. 33 10 11 12 44-39 41
14
 Кубань 33 8 10 15 34-40 34
15
 Велес 33 9 6 18 34-53 33
16
 Уфа 33 8 8 17 34-44 32
17
 Волга 33 6 11 16 23-41 29
18
 Краснодар-2 33 7 7 19 28-54 28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 - : -
3.06 14:00
Балтика – Велес
 - : -
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 - : -
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 - : -
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 - : -
3.06 14:00
Енисей – Волга
 - : -
3.06 14:00
Родина – Рубин
 - : -
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 - : -
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 30 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости