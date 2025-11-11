Парфенов: «В «Торпедо» меня позвали люди, которых я хорошо знал»

Бывший главный тренер «Торпедо» Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» объяснил, почему в сентябре решил возглавить московскую команду.

— А как вы вообще оказались в «Торпедо» и кому из его руководства удалось убедить вас решиться на такой рискованный шаг?

— Пригласили люди, с которыми я был знаком, — гендиректор Игорь Резвухин и советник президента «Торпедо» Денис Маслов, которые пришли в клуб незадолго до меня. А дал согласие, поскольку считаю их крепкими профессионалами. Это был очередной вызов с возможностью еще раз проверить себя. К тому же хотелось помочь команде с большой историей и традициями выбраться из такой неприятной ситуации.

— А не настораживало то, что последнее время вокруг «Торпедо» было много негатива — возбуждено уголовное дело за попытки подкупа судей, лишение команды права выступать в премьер-лиге...

— Я же говорю — шел к людям, которых хорошо знал. После назначения Резвухина и Маслова, которые сразу включились в работу: обозначили вектор развития клуба, систему его управления, показали, куда намерены двигаться.

— Какая задача была поставлена конкретно перед вами? О выходе в РПЛ уже никто не заикался?

— На тот момент было пройдено уже десять туров. Команда находилась в зоне вылета. Но паники и похоронного настроения не ощущалось. Напротив, в разговоре со мной прозвучало: «Если получится попасть в стыки, будет хорошо». Хотя категорично, такую цель никто не ставил. В любом случае было обозначено — на зимних сборах мы должны начать готовить команду с прицелом на премьер-лигу. И здесь очень важно было как можно быстрее для оценки состава поближе познакомиться с игроками, оценить их возможности, понять, какие позиции нуждаются в усилении, — сказал Парфенов «СЭ».

51-летний специалист возглавлял клуб около месяца — его назначили 13 сентября 2025 года, а 15 октября клуб объявил об увольнении Парфенова.