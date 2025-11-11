Футбол
11 ноября, 15:20

Парфенов: «В «Торпедо» нам надо было поменять менталитет игроков. Пропускали и «плыли»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» оценил свой недолгий период работы в «Торпедо» в качестве главного тренера.

— В четырех турах ФНЛ «Торпедо» набрало при вас четыре очка. Все справедливо, по игре?

— Да нет, я бы так не сказал. Должны были больше очков брать. Просто в Саратове нам залетел мяч, а мы свои отличные шансы, увы, не использовали. Думаю, на ребят давили предыдущие результаты. Ну нельзя же прийти и в одночасье вернуть им уверенность, чтобы они сразу начали забивать.

— По статистике, по созданным голевым моментам «Торпедо» занимало при вас третье место в лиге — после «Родины» и «Урала». Выходит, все дело в реализации?

— Да. Это и реализации, и фарт. Без удачи в футболе тоже сложно. В Саратове «Сокол» нанес по нашим воротам два удара — один гол... А можно вспомнить наш домашний матч с «Черноморцем».

— В котором, судя по счету — 1:4, вы вчистую уступили команде Вадима Евсеева?

— Только по счету. Но до 33-й минуты мы по всем параметрам превосходили соперника. Забили ранний гол, вели игру. А потом сказалась психология — пропустили и поплыли. Пропускали и не возвращались в игру. Вот над этим и работали. Надо было поменять менталитет.

— Странно, у вас же были подобраны опытные футболисты.

— После 10 туров команда шла на предпоследнем месте... Это давило, сковывало. Когда ты раз за разом не побеждаешь, непросто перестроиться. Это надо буквально выжигать через работу и через трудовые победы.

— После поражения от «Черноморца» вы признали, что команда проигрывала ключевые единоборства.

— Так и было. Здесь все упиралось в концентрацию, терпение. Но потихоньку ситуация исправлялась. В Туле мы сначала повели, потом пропустили два. Но проявили характер и сравняли счет. Это к вопросу о психологии. Уже что-то стало получаться. И мы ребятам постоянно говорили: «Матч прошел, проанализировали, готовьтесь к следующей игре. У нас есть целая неделя. Новый матч — это отдельный кусочек жизни. Все начинается с 0:0».

— На игре с Новороссийском на «Арене Химки» была всего тысяча болельщиков. Такая ситуация не давила?

— В Химках ты не чувствуешь себя дома. Конечно, если бы команда играла в Москве, болельщиков наверняка собралось побольше. Хотя свой болельщик — это всегда подспорье!

— А в «Лужниках» слишком высокая аренда?

— Аренда. Плюс там часто концерты проводятся. Так что не вариант. А «Малая спортивная арена» уже не соответствует требованиям, — сказал Парфенов «СЭ».

51-летний специалист возглавлял клуб около месяца — его назначили 13 сентября 2025 года, а 15 октября клуб объявил об увольнении Парфенова.

Дмитрий Парфенов.«Ехал на тренировку «Торпедо», но ее провел уже другой штаб...» Парфенов о диком увольнении, Станковиче и Аленичеве
Дмитрий Парфенов
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Парфенов: «В «Торпедо» меня позвали люди, которых я хорошо знал»

Парфенов: «Мне сказали: «Акционеры «Торпедо» хотят видеть другого тренера»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 18 12 3 3 29-16 39
2
 Факел 18 12 3 3 22-11 39
3
 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
4
 Родина 18 8 7 3 26-16 31
5
 КАМАЗ 18 8 5 5 32-20 29
6
 Ротор 18 8 5 5 24-13 29
7
 Челябинск 18 7 7 4 22-15 28
8
 СКА-Хаб. 18 6 6 6 17-19 24
9
 Арсенал 18 5 8 5 26-23 23
10
 Шинник 18 5 7 6 13-16 22
11
 Нефтехимик 18 4 9 5 20-22 21
12
 Енисей 18 5 5 8 13-24 20
13
 Уфа 18 4 7 7 22-22 19
14
 Волга 18 5 3 10 21-32 18
15
 Черноморец 18 4 5 9 20-24 17
16
 Сокол 18 2 9 7 10-19 15
17
 Торпедо 18 3 6 9 14-27 15
18
 Чайка 18 2 5 11 14-35 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
15.11 08:00 СКА-Хаб. – Енисей - : -
15.11 15:00 Черноморец – Волга - : -
15.11 15:30 Торпедо – Ротор - : -
15.11 18:00 Нефтехимик – Урал - : -
16.11 13:00 Сокол – Факел - : -
16.11 14:00 Уфа – Арсенал - : -
16.11 15:00 Челябинск – КАМАЗ - : -
16.11 17:30 Шинник – Чайка - : -
17.11 19:30 Спартак Кс – Родина - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 10
Давид Караев
Давид Караев

КАМАЗ

 10
Руслан Апеков
Руслан Апеков

КАМАЗ

 8
П
Эдарлин Рейес
Эдарлин Рейес

Арсенал

 4
Дмитрий Прищепа
Дмитрий Прищепа

Урал

 3
Лео Гогличидзе
Лео Гогличидзе

Родина

 3
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 17 1 4
Дмитрий Шадринцев
Дмитрий Шадринцев

Нефтехимик

 10 1 2
Лео Гогличидзе
Лео Гогличидзе

Родина

 12 1 2
Вся статистика

