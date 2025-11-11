Парфенов: «В «Торпедо» нам надо было поменять менталитет игроков. Пропускали и «плыли»

Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» оценил свой недолгий период работы в «Торпедо» в качестве главного тренера.

— В четырех турах ФНЛ «Торпедо» набрало при вас четыре очка. Все справедливо, по игре?

— Да нет, я бы так не сказал. Должны были больше очков брать. Просто в Саратове нам залетел мяч, а мы свои отличные шансы, увы, не использовали. Думаю, на ребят давили предыдущие результаты. Ну нельзя же прийти и в одночасье вернуть им уверенность, чтобы они сразу начали забивать.

— По статистике, по созданным голевым моментам «Торпедо» занимало при вас третье место в лиге — после «Родины» и «Урала». Выходит, все дело в реализации?

— Да. Это и реализации, и фарт. Без удачи в футболе тоже сложно. В Саратове «Сокол» нанес по нашим воротам два удара — один гол... А можно вспомнить наш домашний матч с «Черноморцем».

— В котором, судя по счету — 1:4, вы вчистую уступили команде Вадима Евсеева?

— Только по счету. Но до 33-й минуты мы по всем параметрам превосходили соперника. Забили ранний гол, вели игру. А потом сказалась психология — пропустили и поплыли. Пропускали и не возвращались в игру. Вот над этим и работали. Надо было поменять менталитет.

— Странно, у вас же были подобраны опытные футболисты.

— После 10 туров команда шла на предпоследнем месте... Это давило, сковывало. Когда ты раз за разом не побеждаешь, непросто перестроиться. Это надо буквально выжигать через работу и через трудовые победы.

— После поражения от «Черноморца» вы признали, что команда проигрывала ключевые единоборства.

— Так и было. Здесь все упиралось в концентрацию, терпение. Но потихоньку ситуация исправлялась. В Туле мы сначала повели, потом пропустили два. Но проявили характер и сравняли счет. Это к вопросу о психологии. Уже что-то стало получаться. И мы ребятам постоянно говорили: «Матч прошел, проанализировали, готовьтесь к следующей игре. У нас есть целая неделя. Новый матч — это отдельный кусочек жизни. Все начинается с 0:0».

— На игре с Новороссийском на «Арене Химки» была всего тысяча болельщиков. Такая ситуация не давила?

— В Химках ты не чувствуешь себя дома. Конечно, если бы команда играла в Москве, болельщиков наверняка собралось побольше. Хотя свой болельщик — это всегда подспорье!

— А в «Лужниках» слишком высокая аренда?

— Аренда. Плюс там часто концерты проводятся. Так что не вариант. А «Малая спортивная арена» уже не соответствует требованиям, — сказал Парфенов «СЭ».

51-летний специалист возглавлял клуб около месяца — его назначили 13 сентября 2025 года, а 15 октября клуб объявил об увольнении Парфенова.