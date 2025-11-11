Парфенов: «В «Торпедо» нам надо было поменять менталитет игроков. Пропускали и «плыли»
Дмитрий Парфенов в интервью «СЭ» оценил свой недолгий период работы в «Торпедо» в качестве главного тренера.
— В четырех турах ФНЛ «Торпедо» набрало при вас четыре очка. Все справедливо, по игре?
— Да нет, я бы так не сказал. Должны были больше очков брать. Просто в Саратове нам залетел мяч, а мы свои отличные шансы, увы, не использовали. Думаю, на ребят давили предыдущие результаты. Ну нельзя же прийти и в одночасье вернуть им уверенность, чтобы они сразу начали забивать.
— По статистике, по созданным голевым моментам «Торпедо» занимало при вас третье место в лиге — после «Родины» и «Урала». Выходит, все дело в реализации?
— Да. Это и реализации, и фарт. Без удачи в футболе тоже сложно. В Саратове «Сокол» нанес по нашим воротам два удара — один гол... А можно вспомнить наш домашний матч с «Черноморцем».
— В котором, судя по счету — 1:4, вы вчистую уступили команде Вадима Евсеева?
— Только по счету. Но до 33-й минуты мы по всем параметрам превосходили соперника. Забили ранний гол, вели игру. А потом сказалась психология — пропустили и поплыли. Пропускали и не возвращались в игру. Вот над этим и работали. Надо было поменять менталитет.
— Странно, у вас же были подобраны опытные футболисты.
— После 10 туров команда шла на предпоследнем месте... Это давило, сковывало. Когда ты раз за разом не побеждаешь, непросто перестроиться. Это надо буквально выжигать через работу и через трудовые победы.
— После поражения от «Черноморца» вы признали, что команда проигрывала ключевые единоборства.
— Так и было. Здесь все упиралось в концентрацию, терпение. Но потихоньку ситуация исправлялась. В Туле мы сначала повели, потом пропустили два. Но проявили характер и сравняли счет. Это к вопросу о психологии. Уже что-то стало получаться. И мы ребятам постоянно говорили: «Матч прошел, проанализировали, готовьтесь к следующей игре. У нас есть целая неделя. Новый матч — это отдельный кусочек жизни. Все начинается с 0:0».
— На игре с Новороссийском на «Арене Химки» была всего тысяча болельщиков. Такая ситуация не давила?
— В Химках ты не чувствуешь себя дома. Конечно, если бы команда играла в Москве, болельщиков наверняка собралось побольше. Хотя свой болельщик — это всегда подспорье!
— А в «Лужниках» слишком высокая аренда?
— Аренда. Плюс там часто концерты проводятся. Так что не вариант. А «Малая спортивная арена» уже не соответствует требованиям, — сказал Парфенов «СЭ».
51-летний специалист возглавлял клуб около месяца — его назначили 13 сентября 2025 года, а 15 октября клуб объявил об увольнении Парфенова.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|18
|12
|3
|3
|29-16
|39
|
2
|Факел
|18
|12
|3
|3
|22-11
|39
|
3
|Спартак Кс
|18
|9
|6
|3
|29-20
|33
|
4
|Родина
|18
|8
|7
|3
|26-16
|31
|
5
|КАМАЗ
|18
|8
|5
|5
|32-20
|29
|
6
|Ротор
|18
|8
|5
|5
|24-13
|29
|
7
|Челябинск
|18
|7
|7
|4
|22-15
|28
|
8
|СКА-Хаб.
|18
|6
|6
|6
|17-19
|24
|
9
|Арсенал
|18
|5
|8
|5
|26-23
|23
|
10
|Шинник
|18
|5
|7
|6
|13-16
|22
|
11
|Нефтехимик
|18
|4
|9
|5
|20-22
|21
|
12
|Енисей
|18
|5
|5
|8
|13-24
|20
|
13
|Уфа
|18
|4
|7
|7
|22-22
|19
|
14
|Волга
|18
|5
|3
|10
|21-32
|18
|
15
|Черноморец
|18
|4
|5
|9
|20-24
|17
|
16
|Сокол
|18
|2
|9
|7
|10-19
|15
|
17
|Торпедо
|18
|3
|6
|9
|14-27
|15
|
18
|Чайка
|18
|2
|5
|11
|14-35
|11
|15.11
|08:00
|СКА-Хаб. – Енисей
|- : -
|15.11
|15:00
|Черноморец – Волга
|- : -
|15.11
|15:30
|Торпедо – Ротор
|- : -
|15.11
|18:00
|Нефтехимик – Урал
|- : -
|16.11
|13:00
|Сокол – Факел
|- : -
|16.11
|14:00
|Уфа – Арсенал
|- : -
|16.11
|15:00
|Челябинск – КАМАЗ
|- : -
|16.11
|17:30
|Шинник – Чайка
|- : -
|17.11
|19:30
|Спартак Кс – Родина
|- : -
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|10
|
|
Давид Караев
КАМАЗ
|10
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|8
|П
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|
|
Дмитрий Прищепа
Урал
|3
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|17
|1
|4
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|10
|1
|2
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|12
|1
|2