Мичков рассказал, почему решил вернуться в Россию

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал, почему решил вернуться в Россию.

«Я вернулся из Швейцарии в начале 2003 года, дальше играл в России еще лет десять, и в Европе уже особо не осталось связей. На французском могу говорить, да — но недостаточно, чтобы устроиться там тренером. Все мои друзья, родственники в России. Я хотел жить на родине. Через какое-то время ко всему привыкаешь, но из России не перевезешь окружение. Поэтому я буду жить здесь», — приводит слова Мичкова Sport24.

Мичков выступал за бельгийский «Харельбеке» с 1999 по 2001 год и швейцарский «Серветт» с 2001 по 2003 год.