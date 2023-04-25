Мичков вспомнил о своем опыте выступлений за воронежский «Факел»

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков вспомнил о своем опыте выступлений за воронежский «Факел».

«За три с половиной месяца в Воронеже у меня осталось столько воспоминаний. Такой контрастище по сравнению с Бельгией! В Воронеже мы собирались в день игры. Если она домашняя, то чуть ли не за обедом. А тут стандартный заезд на базу — за двое суток. А так как мы боролись за выживание, бывало, запирали и за три-пять дней. Чистой воды идиотизм руководителей. Считалось, что это каким-то образом должно помочь команде — чтобы не выпивали, были под контролем. А мы ведь и семей не видели. У меня только родился ребенок, жена привезла его в Воронеж. Из этих трех месяцев меньше одного я находился дома. Дикость. Столько цирка было... Такими вот методами пытались переломить неудачные результаты», — приводит слова Мичкова Sport24.

Мичков выступал за «Факел» в 2001 и в 2013 году.