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Сегодня, 14:13

Крижан рассказал, что хотел бы играть в российском топ-клубе

Алина Савинова
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Защитник «Родины» Митя Крижан поделился мыслями о возможном переходе в один из российских топ-клубов.

«Конечно, все хотят играть в английской премьер-лиге. Для этого нужно иметь очень высокий уровень. Но и игра в российских топ-клубах — это тоже круто. У меня нет конкретных предпочтений, и для меня нет проблем с тем, чтобы играть за «Зенит», «Спартак», «Краснодар» или ЦСКА. Это все очень большие клубы, ЦСКА побеждал «Реал» в Лиге чемпионов, про «Зенит» все знают, про «Спартак» тоже. Мне нравятся все эти клубы РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Крижана.

26-летний словенец стал игроком «Родины» в феврале 2023 года. Ранее он выступал за «Браво». В текущем сезоне Крижан провел за «Родину» 15 матчей в Мелбет-Первой лиге, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mitya-krizhan-hotel-by-igrat-v-rossijskom-top-klube/
Футбол
ФК Родина
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Защитник «Родины» Крижан: «Российский паспорт упростил бы мне жизнь»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
Результаты / календарь
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34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

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Егор Иванов

Енисей

 5
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Заур Тарба

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Денис Самойлов

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Тюмень

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