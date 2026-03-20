КДК РФС продлил отстранение бывшего совладельца «Торпедо» Соболева

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) продлил отстранение бывшего председателя совета директоров московского «Торпедо» Леонида Соболева от футбольной деятельности на шесть месяцев.

«За неисполнение спортивной санкции увеличить ранее назначенную в отношении Соболева спортивную санкцию в виде отстранения от любой связанной с футболом деятельности на шесть месяцев и оштрафовать его на 500 тысяч рублей», — говорится в заявлении КДК РФС. По той же причине «Торпедо» было оштрафовано на 500 тысяч рублей.

10 июня РФС объявил об отстранении от футбола Соболева и бывшего генерального директора клуба Валерия Скородумова за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

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