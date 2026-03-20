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КДК РФС продлил отстранение бывшего совладельца «Торпедо» Соболева

Анастасия Пилипенко

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) продлил отстранение бывшего председателя совета директоров московского «Торпедо» Леонида Соболева от футбольной деятельности на шесть месяцев.

«За неисполнение спортивной санкции увеличить ранее назначенную в отношении Соболева спортивную санкцию в виде отстранения от любой связанной с футболом деятельности на шесть месяцев и оштрафовать его на 500 тысяч рублей», — говорится в заявлении КДК РФС. По той же причине «Торпедо» было оштрафовано на 500 тысяч рублей.

10 июня РФС объявил об отстранении от футбола Соболева и бывшего генерального директора клуба Валерия Скородумова за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

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Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Леонид Соболев
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«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Ротор» — «Факел»: онлайн-трансляция матча ФНЛ

Григорьянц объяснил продление отстранения бывшего совладельца «Торпедо» Соболева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
10
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
13
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
14
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
15
 Волга 12 3 2 7 14-18 11
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 12 1 3 8 11-23 6
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33 тур
34 тур
9.10 17:00 Нефтехимик – Челябинск - : -
9.10 19:30 Арсенал – Спартак Кс - : -
10.10 10:00 СКА-Хабаровск – КАМАЗ - : -
10.10 12:00 Урал – Велес - : -
10.10 14:00 Ленинградец – Торпедо - : -
10.10 17:00 Нижний Новгород – Енисей - : -
10.10 17:00 Ротор – Волга - : -
10.10 17:00 Шинник – Текстильщик - : -
11.10 17:00 Сочи – Уфа - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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