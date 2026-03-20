«Ротор» — «Факел»: онлайн-трансляция матча ФНЛ

«Ротор» и «Факел» встретятся в матче 25-го тура Первой лиги в пятницу, 20 марта. Игра пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Ротор» — «Факел»: прямая трансляция матча Первой лиги (видео)

За ключевыми событиями и результатом игры «Ротор» — «Факел» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 25-й тур.

20 марта, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)

В прямом эфире игру покажут группа Первой лиги в «VK Видео», каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В 24 турах Первой лиги «Ротор» набрал 33 очка, лидер лиги «Факел» провел 23 матча и набрал 52 очка. 14 марта волгоградцы сыграли вничью с КАМАЗом (1:1), а воронежцы — с «Черноморцем» (0:0)