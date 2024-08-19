Источник: «Балтика» не рассматривает кандидатуру Ромащенко

Экс-тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко не возглавит «Балтику», сообщает «РБ Спорт».

Ранее о возможном назначении 50-летнего специалиста в калининградский клуб сообщил журналист Иван Карпов.

Последним местом работы Ромащенко был «Ахмат», который он покинул в начале апреля этого года.

После 6 туров «Балтика» с 7 очками занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги. В минувшем сезоне калининградцы вылетели из РПЛ.