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Сегодня, 18:39

Источник: Ромащенко может возглавить «Балтику»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко может возглавить «Балтику», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 50-летний специалист является не единственным кандидатом на пост, который сейчас занимает Александр Грищенко, но его шансы занять должность оцениваются выше остальных.

После 6 туров «Балтика» с 7 очками занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги. В минувшем сезоне калининградцы вылетели из РПЛ.

Источник: https://t.me/karpinside/32897
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
Мирослав Ромащенко
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 4 2 0 6-2 14
2
 Урал 6 4 1 1 10-4 13
3
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
4
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
5
 Нефтехимик 6 3 1 2 8-8 10
6
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
7
 Чайка 6 2 3 1 10-7 9
8
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
9
 Сокол 6 2 3 1 4-3 9
10
 Алания 6 2 2 2 4-2 8
11
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
12
 Сочи 6 2 1 3 6-7 7
13
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Черноморец 6 2 0 4 7-10 6
15
 Уфа 6 1 3 2 5-7 6
16
 Тюмень 6 1 1 4 5-9 4
17
 СКА-Хаб. 6 1 1 4 2-12 4
18
 Шинник 6 0 2 4 1-7 2
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23.08 15:00
СКА-Хаб. – Сокол
 - : -
23.08 17:30
Тюмень – Арсенал
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Шинник – Алания
 - : -
24.08 18:00
Нефтехимик – Урал
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25.08 17:00
Торпедо – Черноморец
 - : -
25.08 19:00
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 - : -
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