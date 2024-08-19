Источник: Ромащенко может возглавить «Балтику»

Экс-тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко может возглавить «Балтику», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 50-летний специалист является не единственным кандидатом на пост, который сейчас занимает Александр Грищенко, но его шансы занять должность оцениваются выше остальных.

После 6 туров «Балтика» с 7 очками занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги. В минувшем сезоне калининградцы вылетели из РПЛ.