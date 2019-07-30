ФНЛ отправила в КДК материалы по инциденту в матче "Енисея" с "Краснодара-2"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что лига передала КДК РФС материалы по инциденту с участием футболиста "Краснодара-2" Александра Черникова в матче 5-го тура первенства с "Енисеем" (1:0). Ранее появилась информация, что удаленный футболист оскорбил игрока красноярцев Шамиля Гасанова по национальному признаку.

– У нас есть информация о том, что футболист "Краснодара-2" обозвал соперника во время матча, но точного содержания оскорбления мы не знаем, – приводит ТАСС слова Ефремова. – Не отражено это ни в протоколе матча, ни в дополнении к нему, в том числе не сообщал судья об этом и делегату встречи. Вместе с тем, все необходимые материалы по указанному эпизоду со стороны ФНЛ были переданы КДК РФС, и я бы воздержался от преждевременных комментариев до момента выяснения всех обстоятельств данного эпизода.