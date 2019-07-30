Полузащитник "Краснодара-2" был удален за ксенофобское высказывание, ему грозит дисквалификация

Во время матча пятого тура Олимп-Первенства ФНЛ "Енисей" — "Краснодар-2" (0:1) произошел инцидент, в результате которого был удален полузащитник гостей Александр Черников.

Как информирует Sportbox.ru, Черников был удален за то, что назвал защитника соперников Шамиля Гасанова "чуркой". Также он использовал в разговоре нецензурную лексику. Инцидент едва не привел к драке между игроками после завершения матча.

Главный арбитр Игорь Низовцев сделал в протокол следующую запись об удалении: "Оскорбительные и нецензурные выражения в адрес соперника в момент остановки игры". Действия Черникова будут рассмотрены на заседании КДК РФС. Ему грозит дисквалификация на пять матчей. Также к нему может применить санкции и "Краснодар" - руководство клуба недовольно случившимся.