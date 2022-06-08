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Сегодня, 15:30

Евсеев пока не определился, останется ли он в «Шиннике»

Илья Казаков
Колумнист
Читать «СЭ» в

По данным «СЭ», Вадим Евсеев еще не решил, продолжит ли он возглавлять «Шинник», который вернулся в ФНЛ. Контракт с 46-летним специалистом был подписан по схеме «1+1», и пролонгация договора зависит от Евсеева. Пока он его не продлевает.

Ситуация такова, что представителям тренерского штаба «Шинника» предлагают условия хуже, чем у них сейчас в ФНЛ-2, что не устраивает Евсеева: он может уйти в знак солидарности с помощниками. Несмотря на новый статус, платежную ведомость в ФНЛ в клубе увеличивать не планируют.

В ФНЛ-2 у ярославцев остался еще один матч — 10 июня с питерской «Звездой».

Вадим Евсеев
Футбол
ФК Шинник
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