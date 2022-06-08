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Сегодня, 16:12

Источник: ФНЛ могут сократить до 18 команд

ФНЛ могут сократить с 20 до 18 команд
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Олимп-ФНЛ могут сократить до 18 команд. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, ротация между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 будет 4 на 4. На данный момент неизвестно, когда начнутся турниры: 9 или 16 июля.

Помимо этого, в РФС планируют отказаться от бренда ФНЛ и вернуть турнирам названия — Первая и Вторая лиги. Игры тура намерены играть в ходе всего уик-энда.

Источник: https://t.me/karpinside/21249
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