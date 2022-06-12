Полузащитник Евгений Воронин перешел из КАМАЗа в «Енисей»

Полузащитник Евгений Воронин перешел из КАМАЗа в «Енисей», информирует пресс-служба красноярского клуба. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Мы рады сообщить о нашем первом новичке в межсезонье. Выступая за КАМАЗ в прошлом сезоне, Евгений Воронин проявил себя с самой лучшей стороны, показав те качества, которые мы хотим видеть у игроков нашего клуба. Это атакующий игрок, который может сыграть в нескольких позициях, с хорошим объемом, способный участвовать как в конструктивных действиях в центре поля, так и в завершении», — цитирует пресс-служба «Енисея» заместителя директора по спортивной работе Антона Евменова.

В прошедшем сезоне 26-летний полузащитник провел за КАМАЗ 37 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу.

В сезоне-2021/22 КАМАЗ занял 17-е место в ФНЛ, набрав 37 очков в 38 турах. «Енисей» в прошедшем сезоне занял 5-е место в ФНЛ, набрав 63 очка в 38 играх.