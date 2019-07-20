21:08 | Футбол — Олимп - ФНЛ

"Чайка" победила "Балтику", "Нефтехимик" обыграл "Армавир"

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"Чайка" переиграла "Балтику" в третьем туре Олимп-ФНЛ – 1:0. Единственный гол встречи забил Александр Подбельцев.

В другом матче дня "Армавир" проиграл "Нефтехимику" – 0:2 .

Олимп – ФНЛ

3-й тур

"Балтика" (Калининград) – "Чайка" (Песчанокопское) – 0:1 (0:0)

Гол: Подбельцев, 86.

"Балтика" (Калининград): Помазан, Тишкин (Макарчук, 87), Маклаков, Плопа, Наилсон, Кузьмин, Альшин, Причиненко, Шаваев (Кисиль, 71), Чочиев (Н.А.Глушков, 46), Маркин (Жиронкин, 74).

"Чайка" (Песчанокопское): Арапов, Дубовой, Гречкин, Демченко, Бычков, Крамаренко (Чалый, 82), Карташов (Машнев, 68), Текучев (Н.С.Глушков, 66), Безденежных, Белоус (Ахъядов, 63), Подбельцев (Вяткин, 90).

Предупреждения: Наилсон, 59. Н.А.Глушков, 72. Арапов, 89. Кисиль, 90+2.

Судья: Шадыханов (Москва).

20 июля. Калининград. Стадион "Калининград".

Балтика – Чайка

Олимп – ФНЛ

3-й тур

"Армавир" – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 0:2 (0:1)

Голы: Макаров, 38 (0:1). Уридия, 62 (0:2).

"Армавир": Руденок, Мирошниченко, Хайруллов, Кутин, Тен, Безлихотнов, Поляков (Падерин, 68), Клопков, Рзаев (Иванченко, 71), Замалиев (Гурфов, 66), Калмыков.

"Нефтехимик" (Нижнекамск): Голубев, Потапов, Куликов, Канаев, Семенов, Уридия (Кутергин, 65), Макаров (Галиакберов, 65), Ситдиков, Соловьев (Киреев, 74), Хубаев (Васиев, 75), Мичуренков (Гилязетдинов, 53).

Предупреждения: Поляков, 34. Канаев, 35. Безлихотнов, 61. Уридия, 63. Калмыков, 80. Киреев, 82. Куликов, 90+2.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

20 июля. Армавир. Стадион "Юность".

Армавир – Нефтехимик

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