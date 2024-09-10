Бабурин назвал Виталия Кафанова топ-тренером
Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин рассказал о совместной работе с тренером вратарей Виталием Кафановым.
«Кафанов — один из лучших тренеров в моей карьере. На днях созванивались с ним, пообщались, когда он вернулся с матча сборной. Знаю, что он до сих пор следит за мной, пожелал мне удачи перед игрой с «Арсеналом». Поэтому от работы с Виталием Витальевичем у меня остались только самые теплые чувства. Он — топ-тренер», — цитирует Бабурина Legalbet.
31-летний Бабурин выступает за «Торпедо» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 вратарь провел девять матчей за московскую команду, пропустил 7 мячей и трижды отыграл на ноль.
Кафанов и Бабурин вместе работали в казанском «Рубине» в сезоне-18/19, а также в «Ростове» с 2019 по 2022 год.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|5
|4
|0
|9-4
|19
|
2
|Урал
|9
|5
|3
|1
|15-7
|18
|
3
|Торпедо
|9
|4
|5
|0
|14-7
|17
|
4
|Балтика
|9
|4
|4
|1
|10-7
|16
|
5
|Сочи
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|
6
|Родина
|9
|3
|5
|1
|10-7
|14
|
7
|Чайка
|9
|3
|4
|2
|12-8
|13
|
8
|Ротор
|9
|3
|4
|2
|8-6
|13
|
9
|Нефтехимик
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
10
|Енисей
|9
|4
|0
|5
|7-9
|12
|
11
|Сокол
|9
|2
|5
|2
|6-7
|11
|
12
|Черноморец
|9
|3
|2
|4
|11-13
|11
|
13
|Алания
|9
|2
|3
|4
|6-7
|9
|
14
|Шинник
|9
|2
|3
|4
|4-7
|9
|
15
|КАМАЗ
|9
|2
|2
|5
|6-7
|8
|
16
|СКА-Хаб.
|9
|2
|2
|5
|5-15
|8
|
17
|Уфа
|9
|1
|3
|5
|8-14
|6
|
18
|Тюмень
|9
|1
|2
|6
|6-14
|5
|7.09
|11:30
|
Урал – Ротор
|1 : 1
|7.09
|15:00
|
Шинник – Уфа
|2 : 0
|7.09
|17:00
|
Алания – Сочи
|1 : 1
|7.09
|17:30
|
КАМАЗ – Черноморец
|0 : 1
|8.09
|18:00
|
Нефтехимик – Енисей
|0 : 1
|9.09
|19:00
|
Торпедо – Арсенал
|2 : 2
|9.09
|20:00
|
Родина – Сокол
|2 : 0
|9.09
|20:15
|
Балтика – Тюмень
|2 : 1
|10.09
|16:00
|
СКА-Хаб. – Чайка
|1 : 0
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|8
|1
|2
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|7
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|5
|1
|0