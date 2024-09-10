«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Чайку» в первой лиге

«СКА-Хабаровск» на своем поле одержал победу над «Чайкой» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 64-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов.

Хабаровчане с 8 очками поднялись на 16-е место в первой лиге. «Чайка» (13) идет седьмой в турнирной таблице.