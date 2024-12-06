Ари поделился впечатлениями от первых дней работы в «Торпедо»

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари рассказал о первых днях работы в клубе.

«Это было хорошо! Много работы! Я считаю, что все ждут хорошего результата!» — сказал Ари корреспонденту «ВсеПроСпорт».

«Торпедо» занимает 2-е место в первой лиге с 43 очками после 21 тура.