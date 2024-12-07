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Юсупов: «Шатов выведет «Урал» в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Урала» Артур Юсупов считает, что исполняющий обязанности екатеринбургского клуба Олег Шатов сможет вывести команду в РПЛ.

«Уверен, что «Урал» попадет в топ-2 и напрямую выйдет в РПЛ. Уверен, Олег Шатов выведет команду, у него большой энтузиазм, и он передается команде. Буду болеть за то, чтобы екатеринбуржцы и «Сочи» вернулись в РПЛ», — цитирует «РБ Спорт» Юсупова.

В июне этого года Шатов вошел в тренерский штаб «Урала». 6 ноября 34-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Евгения Аверьянова.

«Урал» после 21-го тура занимает 3-е место в первой лиге, набрав 37 очков.

6 декабря «Урал» сообщил об уходе из команды полузащитника Артура Юсупова.

Источник: «РБ Спорт»
Олег Шатов
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
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