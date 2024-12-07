Юсупов: «Шатов выведет «Урал» в РПЛ»

Бывший полузащитник «Урала» Артур Юсупов считает, что исполняющий обязанности екатеринбургского клуба Олег Шатов сможет вывести команду в РПЛ.

«Уверен, что «Урал» попадет в топ-2 и напрямую выйдет в РПЛ. Уверен, Олег Шатов выведет команду, у него большой энтузиазм, и он передается команде. Буду болеть за то, чтобы екатеринбуржцы и «Сочи» вернулись в РПЛ», — цитирует «РБ Спорт» Юсупова.

В июне этого года Шатов вошел в тренерский штаб «Урала». 6 ноября 34-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Евгения Аверьянова.

«Урал» после 21-го тура занимает 3-е место в первой лиге, набрав 37 очков.

6 декабря «Урал» сообщил об уходе из команды полузащитника Артура Юсупова.