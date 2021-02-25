Александр Алаев рассказал о коммерческой составляющей программы развития ФНЛ

Президент Олимп-ФНЛ Александр Алаев рассказал о коммерческом развитии лиги.

«Второй блок нашей программы развития лига — коммерция, — цитирует Алаева официальный сайт лиги 25 февраля. — Футбол в Европе и мире давно является коммерческим продуктом. У нас ситуация другая. Многое зависит от региональных бюджетов. Мы хотели бы привлечь в ближайшие три года порядка миллиарда рублей. Это не такая уж гигантская цифра на уровне РПЛ, но для ФНЛ она очень существенна».

25 февраля Александр Алаев был избран президентом ФНЛ. Срок его полномочий составляет четыре года.