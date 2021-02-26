«Торпедо» подписало двух футболистов
12:07
«Торпедо» 26 февраля заявил для участия в Олимп ФНЛ полузащитника Андрея Кравчука и нападающего Константина Коржа, сообщает пресс-служба лиги.
Оба футболисты подписали долгосрочные соглашение с московским клубом.
22-летний Кравчук первую часть сезона провел в донецком «Олимпике», сыграв в четырех матчах УПЛ.
23-летний Корж до этого играл в ПФЛ за «Сатурн», забив за подмосковный клуб 14 голов в 13 матчах.
Состав «Торпедо» пополнили сразу два новичка!— ФНЛ (@FNLeague) February 26, 2021
Андрей Кравчук и Константин Корж подписали долгосрочные контракты с клубом. Кравчук будет выступать под 21-м номером, а Корж выбрал себе 81-й игровой номер.#ФНЛ #фнлништяк #vkfootball pic.twitter.com/u9BDY3880H
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