«Торпедо» подписало двух футболистов

«Торпедо» 26 февраля заявил для участия в Олимп ФНЛ полузащитника Андрея Кравчука и нападающего Константина Коржа, сообщает пресс-служба лиги.

Оба футболисты подписали долгосрочные соглашение с московским клубом.

22-летний Кравчук первую часть сезона провел в донецком «Олимпике», сыграв в четырех матчах УПЛ.

23-летний Корж до этого играл в ПФЛ за «Сатурн», забив за подмосковный клуб 14 голов в 13 матчах.