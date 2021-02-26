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«Торпедо» подписало двух футболистов

12:07
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«Торпедо» 26 февраля заявил для участия в Олимп ФНЛ полузащитника Андрея Кравчука и нападающего Константина Коржа, сообщает пресс-служба лиги.

Оба футболисты подписали долгосрочные соглашение с московским клубом.

22-летний Кравчук первую часть сезона провел в донецком «Олимпике», сыграв в четырех матчах УПЛ.

23-летний Корж до этого играл в ПФЛ за «Сатурн», забив за подмосковный клуб 14 голов в 13 матчах.

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