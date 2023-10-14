Агент Скворцова сообщил, что зимой защитник покинет «Химки»

Агент Дмитрий Селюк рассказал, что защитник «Химок» Лев Скворцов намерен покинуть команду в зимнее трансферное окно.

«Ситуация с игровым временем, безусловно, тяготит Льва, и зимой мы однозначно перейдем в другой клуб, — цитирует Селюка «РБ Спорт». — В принципе, это можно было сделать летом, но Андрей Талалаев хотел его оставить. Лева пошел навстречу главному тренеру. И сейчас происходит то, что происходит».

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 9 матчей за «Химки» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.