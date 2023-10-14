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Сегодня, 09:18

Агент Скворцова сообщил, что зимой защитник покинет «Химки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк рассказал, что защитник «Химок» Лев Скворцов намерен покинуть команду в зимнее трансферное окно.

«Ситуация с игровым временем, безусловно, тяготит Льва, и зимой мы однозначно перейдем в другой клуб, — цитирует Селюка «РБ Спорт». — В принципе, это можно было сделать летом, но Андрей Талалаев хотел его оставить. Лева пошел навстречу главному тренеру. И сейчас происходит то, что происходит».

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 9 матчей за «Химки» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Первая лига
ФК Химки
Дмитрий Селюк
Лев Скворцов
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ФНЛ (Мелбет-Первая лига): расписание трансляций матчей 14 октября
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 13 7 4 2 16-11 25
2
 Динамо Мх 13 7 3 3 14-6 24
3
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
4
 Химки 13 6 3 4 17-14 21
5
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
6
 Тюмень 13 5 5 3 18-13 20
7
 СКА-Хаб. 13 5 3 5 15-14 18
8
 Торпедо 13 5 3 5 12-13 18
9
 Сокол 13 5 3 5 12-19 18
10
 Арсенал 13 4 6 3 13-12 18
11
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
12
 Черноморец 13 3 8 2 14-13 17
13
 КАМАЗ 13 4 4 5 9-11 16
14
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
15
 Нефтехимик 13 4 3 6 10-14 15
16
 Ленинградец 13 3 5 5 10-15 14
17
 Кубань 13 2 3 8 7-15 9
18
 Волгарь 13 1 6 6 11-19 9
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.10 11:30
СКА-Хаб. – Арсенал
 - : -
14.10 14:00
КАМАЗ – Шинник
 - : -
14.10 14:00
Сокол – Нефтехимик
 - : -
14.10 16:00
Динамо Мх – Черноморец
 - : -
14.10 16:00
Тюмень – Волгарь
 - : -
14.10 17:00
Алания – Ленинградец
 - : -
14.10 17:30
Кубань – Торпедо
 - : -
14.10 18:00
Химки – Енисей
 - : -
14.10 20:00
Родина – Акрон
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Джонатан Окоронкво

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 7
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

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Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

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Егор Иванов

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Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

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Нефтехимик

 5 1 0
Равиль Нетфуллин

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 10 1 0
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