Зырянов: «При любом решении судьи Тедеско аплодировал «скамейке» «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов в интервью «Матч ТВ» рассказал о противостоянии питерцев со «Спартаком».

«Тедеско? При любом решении судьи — спорном или не спорном, явном или сомнительным — Тедеско поворачивался в сторону скамейки «Зенита» и все время аплодировал. При этом резервный судья в этот «коридор» тоже, естественно, попадал. Любопытно, что Семак ни разу на это не отреагировал. Даже голову не повернул. На эти, как я считаю, провокационные действия. Особенно это было заметно в первом тайме», — сказал Зырянов.