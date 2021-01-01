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Зырянов: «При любом решении судьи Тедеско аплодировал «скамейке» «Зенита»

18:32
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов в интервью «Матч ТВ» рассказал о противостоянии питерцев со «Спартаком».

«Тедеско? При любом решении судьи — спорном или не спорном, явном или сомнительным — Тедеско поворачивался в сторону скамейки «Зенита» и все время аплодировал. При этом резервный судья в этот «коридор» тоже, естественно, попадал. Любопытно, что Семак ни разу на это не отреагировал. Даже голову не повернул. На эти, как я считаю, провокационные действия. Особенно это было заметно в первом тайме», — сказал Зырянов.

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