Звонимир Шарлия: «ЦСКА готов к оставшейся части чемпионата»
15:57
Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия после товарищеского матча со СКА (5:1) отметил, что армейцы в хорошей форме подходят ко второй части чемпионата России.
— Этот матч для нас шанс показать, что мы хорошо провели эту неделю. В перерывах на игры сборных мы работаем более тщательно. Уверен, что мы стали лучше и готовы к оставшейся части чемпионата, — цитирует «РИА Новости» Шарлию.
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