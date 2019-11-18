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Звонимир Шарлия: «ЦСКА готов к оставшейся части чемпионата»

15:57

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия после товарищеского матча со СКА (5:1) отметил, что армейцы в хорошей форме подходят ко второй части чемпионата России.

— Этот матч для нас шанс показать, что мы хорошо провели эту неделю. В перерывах на игры сборных мы работаем более тщательно. Уверен, что мы стали лучше и готовы к оставшейся части чемпионата, — цитирует «РИА Новости» Шарлию.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191118/1561073503.html

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