Зоран Тошич: "Слежу за ЦСКА. Две победы над "Реалом" - очень неожиданно"

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич сообщил, что внимательно следит за играми своего бывшего клуба - ЦСКА. По словам серба, его очень удивили победы армейцев над "Реалом" в группе Лиги чемпионов (1:0 в Москве и 3:0 в Мадриде).

- После того, как летом 2017-го ушел из ЦСКА, конечно же, следил за командой и болел за нее, практически каждую игру по возможности смотрю и знаю обо всех изменениях, - сказал Тошич "СЭ". - Поддерживаю связь с теми, с кем играл - Дзагоевым, Щенниковым, а также сотрудниками клуба. Да, мы не общаемся каждый день, но остаемся в контакте.

- Честно, очень удивился, что ЦСКА два раза выиграл у "Реала", - отметил 31-летний хавбек. - Но это лишь показывает, что такая новая, молодая команда имеет сильные качества и большой потенциал. Если говорить о сезоне в целом, думал, у ЦСКА этот чемпионат получится тяжелым. Но команда снова сумела выстроить игру и идет на хорошем месте. Конечно, у нее есть шанс стать первой. Почему нет?

Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 годы, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе команды он трижды выиграл чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), два раза Кубок страны (2010/11, 2012/13) и два раза - Суперкубок (2013, 2014). (Артем Агапов)