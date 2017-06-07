18:30 7 июня | ФУТБОЛ — РФПЛ

Зобнин продлил контракт со "Спартаком"

Роман ЗОБНИН. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Роман ЗОБНИН. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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По информации "СЭ", полузащитник Роман Зобнин продлил контракт со "Спартаком" еще на 2 года. Зарплата Романа выросла с 1 до 2,4 миллиона евро, при этом в новом договоре прописана сумма отступных, составившая около 15 миллионов евро.

Кроме того, по данным "СЭ", интерес к Зобнину проявлял "Зенит" – заработная плата футболиста по контракту с питерцами составила бы 2,8 миллионов евро. Однако футболист ответил отказом.

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КОММЕНТАРИИ (19)
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йетивод

Рома красавец! 12млн руб в месяц ;) Надеюсь ты помнишь клуб который тебя воспитал? ;)

09:12

ARBW

Spartak-Online1 крыса продалась,за банку варенья и пачку печенья ,а и еще она за титулами ушла.............................................................................Это ты про Глушняка?

05:20

Красно Белый Питер

Зенит это тупик! На скамейку как Бухаров,Новосельцев,Рязанцев,Соловьев или как там его?,молодое дарование из Динамо было..... Только за шальными бабками гнаться если...

23:54 7 июня

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ловко агент развел Федуна на бабки напугав Зенитом и этот скупердяй быстро раскошелился. Хотя ему-то что, деньги-то не свои тратит, а народные, на народную же команду.

22:06 7 июня

Хряк

Правильный пацан !!!

21:50 7 июня

Жорик Вартанов

marksan Нудный мудрец____ НудМудец! А что Зобнин воспитанник Спартака, тупорылый?___________ ну и кем был Зобнин в Динамо и кем он стал сейчас? тупорылый? Спартак купил подающего надежды пацана, зенит только на готовое зарится

20:23 7 июня

LeonDM

Молодой, но хитрый, понимает, что в Спартаке нет такой конкуренции на его позиции, как в Питере. И если вдруг его нынешняя команда опустится хотя б в середку таблицы, сбежит к другим за титулами и игрой в ЕК.

20:17 7 июня

Понимающий

Парень набирает уважение не по дням, а по часам.. Многим жадным немытым.. да все равно не понять!!!

20:02 7 июня

qwe20

бомжатня по-подленькому пыталась отжать игрока, надеясь на его жадность. но Роман не таков!

19:56 7 июня

marksan

Желаю, чтобы у него всё было хорошо с ногой, но футбол спорт жестокий. У меня друг после двух менисков в 22 играть закончил.

19:41 7 июня

Millwall82

Нудный мудрец, а не Спартак этого Зобнина купил у Динамо? Или Комбариков у Динамо или Глушакова у Локомотива, Быстров, Павлюченко, Алейничев, Деменко....всех и не вспомнишь.

19:17 7 июня

Spartak-Online1

Газпром предложил на 400 больше.Ромка не такой!) А крыса продалась,за банку варенья и пачку печенья ,а и еще она за титулами ушла.

19:14 7 июня

Millwall82

Скоро будут новости. Зобнин сходил в туалет. Зобнин размножается с женой, или Зобнин на костыликах доковылял до ЖЭКа.

19:14 7 июня

Jean4

За 15-шку в Зенит перейдет через год. )))

19:11 7 июня

Jean4

Немытые и тут лезут? Никак не уймутся, им одного Дзюбы мало? =)

19:10 7 июня

баламошка

Дзюба, ты это видело?

19:09 7 июня

Нудный мудрец

Рома Зобнин, молодец! Показал бомжам конец Все затянем раз два три И зенитушка ........!!!

19:09 7 июня

Сруль Наумович Опёздолов

Дзюба такого бы не понял...

19:08 7 июня

Нудный мудрец

Бомжи только и умеют перекупать талантливую молодежь из других клубов, у себя растить мозгов не хватает...

18:56 7 июня