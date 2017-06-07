По информации "СЭ", полузащитник Роман Зобнин продлил контракт со "Спартаком" еще на 2 года. Зарплата Романа выросла с 1 до 2,4 миллиона евро, при этом в новом договоре прописана сумма отступных, составившая около 15 миллионов евро.
Кроме того, по данным "СЭ", интерес к Зобнину проявлял "Зенит" – заработная плата футболиста по контракту с питерцами составила бы 2,8 миллионов евро. Однако футболист ответил отказом.
День опорника. Будет ли "Спартак" искать замену Зобнину? //
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йетивод
Рома красавец! 12млн руб в месяц ;) Надеюсь ты помнишь клуб который тебя воспитал? ;)
09:12
ARBW
Spartak-Online1 крыса продалась,за банку варенья и пачку печенья ,а и еще она за титулами ушла.............................................................................Это ты про Глушняка?
05:20
Красно Белый Питер
Зенит это тупик! На скамейку как Бухаров,Новосельцев,Рязанцев,Соловьев или как там его?,молодое дарование из Динамо было..... Только за шальными бабками гнаться если...
23:54 7 июня
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ловко агент развел Федуна на бабки напугав Зенитом и этот скупердяй быстро раскошелился. Хотя ему-то что, деньги-то не свои тратит, а народные, на народную же команду.
22:06 7 июня
Хряк
Правильный пацан !!!
21:50 7 июня
Жорик Вартанов
marksan Нудный мудрец____ НудМудец! А что Зобнин воспитанник Спартака, тупорылый?___________ ну и кем был Зобнин в Динамо и кем он стал сейчас? тупорылый? Спартак купил подающего надежды пацана, зенит только на готовое зарится
20:23 7 июня
LeonDM
Молодой, но хитрый, понимает, что в Спартаке нет такой конкуренции на его позиции, как в Питере. И если вдруг его нынешняя команда опустится хотя б в середку таблицы, сбежит к другим за титулами и игрой в ЕК.
20:17 7 июня
Понимающий
Парень набирает уважение не по дням, а по часам.. Многим жадным немытым.. да все равно не понять!!!
20:02 7 июня
qwe20
бомжатня по-подленькому пыталась отжать игрока, надеясь на его жадность. но Роман не таков!
19:56 7 июня
marksan
Желаю, чтобы у него всё было хорошо с ногой, но футбол спорт жестокий. У меня друг после двух менисков в 22 играть закончил.
19:41 7 июня
Millwall82
Нудный мудрец, а не Спартак этого Зобнина купил у Динамо? Или Комбариков у Динамо или Глушакова у Локомотива, Быстров, Павлюченко, Алейничев, Деменко....всех и не вспомнишь.
19:17 7 июня
Spartak-Online1
Газпром предложил на 400 больше.Ромка не такой!) А крыса продалась,за банку варенья и пачку печенья ,а и еще она за титулами ушла.
19:14 7 июня
Millwall82
Скоро будут новости. Зобнин сходил в туалет. Зобнин размножается с женой, или Зобнин на костыликах доковылял до ЖЭКа.
19:14 7 июня
Jean4
За 15-шку в Зенит перейдет через год. )))
19:11 7 июня
Jean4
Немытые и тут лезут? Никак не уймутся, им одного Дзюбы мало? =)
19:10 7 июня
баламошка
Дзюба, ты это видело?
19:09 7 июня
Нудный мудрец
Рома Зобнин, молодец! Показал бомжам конец Все затянем раз два три И зенитушка ........!!!
19:09 7 июня
Сруль Наумович Опёздолов
Дзюба такого бы не понял...
19:08 7 июня
Нудный мудрец
Бомжи только и умеют перекупать талантливую молодежь из других клубов, у себя растить мозгов не хватает...
18:56 7 июня