Зобнин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча Кубка Париматч Премьер с ЦСКА и отметил, что красно-белые проводят тяжелые сборы.

– Основная задача – подготовиться к первому официальному матчу, который у нас будет с "Сочи", – приводит слова Зобнина пресс-служба "Спартака". – Понятно, и для нас, и для болельщиков матч с ЦСКА является принципиальным. Думаю, кто на данный момент лучше готов физически, тот и победит.

Что касается сборов, то они действительно тяжелые. Много работаем, занимается в двухразовом режиме. Я стараюсь работать по максимуму на каждой тренировке. В какой форме сейчас нахожусь? Будет видно, когда начнем играть в официальных матчах.