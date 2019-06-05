18:22 | Футбол — РПЛ

Зобнин - лидер по пробегу среди игроков "Спартака" в минувшем сезоне

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"Спартак" опубликовал результаты игроков команды по пробегу в прошлом сезоне.

Полузащитник Роман Зобнин стал лидером среди футболистов "красно-белых": он пробежал 359 км. На втором месте защитник Георгий Джикия (336,5 км), тройку замкнул нападающий Зе Луиш (299 км).

В завершившемся сезоне красно-белые заняли итоговое пятое место в РПЛ и получили право выступить в Лиге Европы, начиная с 3-го отборочного раунда.

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