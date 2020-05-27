Знаменитый болельщик «Спартака» пойдет на стадион в динамовской форме

Известный актер Михаил Ефремов в интервью «СЭ» рассказал, как пройти на матч «Спартака».

— Как собираетесь попасть на первый матч «Спартака» на «Открытие Арене»?

— Есть идея. В свое время в фильме «Француз» я сыграл полковника милиции. Вот надену его форму и на стадион.

— Могут не пустить. Ведь милиции-то уже нет...

— Не пустят полковника советской милиции?! Быть такого не может! Пустят, да еще и под козырек возьмут! (смеется)

— А то, что будете болеть за «Спартак» в динамовской форме, не смущает?

— Есть немного. Но чего не сделаешь ради родной команды! (Александр Львов)