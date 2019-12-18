Зимой Жамалетдинов может вернуться из Польши в РПЛ

22-летний форвард Тимур Жамалетдинов зимой может вернуться в Россию. Футболист, права на которого принадлежат ЦСКА, первую часть сезона провел в аренде в польском «Лехе», однако не смог пробиться в состав. В его активе лишь два матча за клуб из Познани.

Ранее стало известно, что в январе Жамалетдинов не полетит с ЦСКА в Испанию. В его услугах заинтересована другая команда премьер-лиги, которая готова посмотреть его в деле на сборах. Сейчас сторона игрока ведет переговоры с армейцами и «Лехом».