Жоау Мариу выбыл до конца года из-за травмы

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года из-за травмы. Об этом сообщил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо. Футболист травмировался в матче 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). У него диагностирован перелом пальца ноги.

— Да, Мариу действительно выбыл до конца года, — цитирует представителя «Локо» ТАСС. — У него перелом пальца на ноге.

26-летний Жоау Мариу в текущем сезоне провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и забил один мяч при четырех голевых передачах. Он выступает на правах аренды, принадлежа «Интеру». Ранее сообщалось, что из-за травмы игрок пропустит ближайшие матчи сборной Португалии.

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