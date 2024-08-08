Жирков оценил конкурентоспособность московских клубов в РПЛ

Экс-футболист сборной России по футболу Юрий Жирков оценил уровень конкуренции московских клубов в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

«Почему у Москвы не получается создать чемпионскую команду? «Спартак», наверное, не там ищет игроков. В «Локомотиве» вообще непонятно что происходит в структуре клуба. Кто еще? «Динамо»? Да, подходит к тому моменту, чтобы навязать конкуренцию. Но она слабенькая», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

В последний раз чемпионом из Москвы становился «Локомотив» в сезоне-2017/18. После этого на протяжении 6 лет подряд титул доставался петербургскому «Зениту».