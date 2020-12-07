«Жиго в роли центрфорварда полезнее Кутепова». Булатов — об экспериментах Тедеско
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал игру защитника красно-белых Ильи Кутепова в нападении.
— Как вам идея Тедеско использовать Кутепова в роли центрфорварда?
— Вот этого понять не могу. Загадка! Да, бывает форс-мажор, и в конце матча высокорослого защитника отправляют в нападение. Но для такой роли больше подходит Жиго.
— Почему?
— Он мощнее, лучше играет головой. А выпускать Кутепова в атаку в двух матчах подряд... Зачем? У этой затеи просто не вижу перспектив.
— Есть ли они вообще у Кутепова в «Спартаке»?
— На данный момент тренер предпочитает Джикию, Жиго и Маслова. Значит, Илья выйдет на поле только в случае травмы или дисквалификации кого-то из них. Ну или в нападение.
(Александр Кружков)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю