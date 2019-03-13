Жиго тренируется с ограничениями в общей группе "Спартака"

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго начал тренироваться с ограничениями в общей группе игроков, сообщает официальный сайт красно-белых. 25-летний французский футболист в начале сентября 2018 года повредил левое колено в игре 6-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:0) и перенес операцию на передней крестообразной связке.

В текущем сезоне Жиго сыграл восемь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Подопечные главного тренера Олега Кононова готовятся к матчу 20-го тура чемпионата России против "Зенита". Встреча пройдет на стадионе "Открытие Арена", 17 марта, в воскресенье, начало – в 19.00 (мск).

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. "Зенит" с 40 баллами располагается на первой строчке.

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