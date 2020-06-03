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«Жених — тот еще Отелло». Супруга Карпина вспомнила об их свадьбе

13:13
Дарья Карпина. Фото Instagram
Дарья Карпина. Фото Instagram
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Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала фото в сториз своего Instagram. Она вспомнила их свадьбу, которая состоялась в 2017 году.

— Улетели мои старые фамилии, — написала Дарья Карпина. — Но даже мой девичник закончился вот так. Жених был тот еще Отелло.

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