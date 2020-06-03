Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала фото в сториз своего Instagram. Она вспомнила их свадьбу, которая состоялась в 2017 году.

— Улетели мои старые фамилии, — написала Дарья Карпина. — Но даже мой девичник закончился вот так. Жених был тот еще Отелло.

«Так себе у меня партнеры по просмотру фильмов». Карпин уснул во время домашнего киносеанса