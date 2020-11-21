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Жена Соболева сообщила, что форвард улетает на операцию?

17:42
Елена и Александр Соболевы. Фото Instagram
Елена и Александр Соболевы. Фото Instagram
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Елена Соболева, жена форварда «Спартака» Александра Соболева, опубликовала в Instagram совместное фото с мужем. Пара едет в машине.

— С богом, — подписан снимок со смайлом самолета.

О травме форварда сборной России стало известно после матча 6-го тура Лиги наций против Сербии (0:5). Как сообщалось, она связана с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку.

Елена и Александр Соболевы. Фото Instagram
Елена и Александр Соболевы. Фото Instagram

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