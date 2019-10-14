Жена Семака объяснила решение усыновить темнокожего ребенка

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, объяснила решение усыновить темнокожего ребенка.

— Когда я решила взять в семью ребенка со сложным диагнозом (недержание мочи и кала, катетер фолея, выведенный в пластиковый пакет, и т. д.), наше окружение буквально взорвалось на части, — написала Анна в Instagram. — «Сумасшедшая» — это был самый скромный эпитет про мою честь. «Зачем тебе это надо?! Да ты безответственная! Больная!» «Сумасшедшая!» — единственное слово, которое сказала моя мать, повесив трубку, не дожидаясь ответа, когда я сообщила, что еду в поезде с новой дочерью по дороге домой.

Вас (обвинителей) так задела жажда человека думать шире, чем принято, и помогать нуждающимся, не ограничиваясь географическими рамками, вас зацепила моя мысль о темнокожем ребёнке... Я начинаю работать над циклом документальных фильмов и через пару месяцев отправлюсь в Африку — туда, где матери, больные СПИДом, умоляют тебя забрать хоть одного из детей за козу и тёплое одеяло, туда, где малыши сегодня, как у нас в блокаду, пухнут и умирают от голода. Вы (судьи и палачи) скажете: «Какая Африка? У нас своих проблем хватает! Африка — далеко!» Но ведь никто не призывает вас помогать африканским детям, не призывает перечислять деньги в фонды, спасающие слонов и крокодилов.

Однако молитесь ли вы (судьи и палачи) о сиротах в родной стране, о жертвах домашнего насилия, помогаете ли хосписам и бездомным, останавливались ли хоть раз в переходе перед женщиной, собирающей милостыню с круглосуточно спящим трёхлеткой, накаченным димедролом, осознавая, что это узаконенное безумие... А если да, то почему благотворительность ограничивается для вас отдельным сегментом, позволяя при этом мочить, злословить, обсуждать ближнего, забывая о том, что добро должно распространяться на всё живое, не превознося котиков и прочих животных выше людей?

Я точно знаю, что не смогу оставаться равнодушной, оказавшись в эпицентре ада, потому что для меня нет территориальных границ, нет своих и чужих, для меня все люди — братья. Пока мы неосознанно будем продолжать учить наших детей тому, что темнокожий человек — это смешно, что бомж — это не чья-то глубочайшая трагедия, не чей-то дед или отец, а грязный вонючка, пока мы будем опускать глаза при виде инвалида и отводить взгляд от человека, без движения лежащего на тротуаре (точно пьяный), торопясь по своим делам, считая сумасшедшими тех, кто тратит своё время, деньги, жизнь на облегчение чужих страданий, — будущее наших детей будет обречено утонуть во зле.