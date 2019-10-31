Жена Погребняка рассказала о четырех нападениях маньяков

Мария Погребняк, жена форварда «Урала» Павла Погребняка, рассказала, как на нее четыре раза нападали маньяки.

— Я все время от них убегала, — сказала Мария Погребняк в интервью каналу «Ходят Слухи» на Youtube. — Первый случай был, когда мне было 6-7 лет. Мы с мамой пошли гулять в парк с собакой. Идем, хорошая погода, и видим вывеску, что бесплатно дают собачий корм. Ну, мы пошли. Встречаем очень элегантно одетого мужчину. Он спросил, за кормом ли мы идем. Сказал «пойдемте, я вам покажу». И завел нас в лес. Там была тропинка, и он сказал «давайте срежем путь, мы уже пришли». И тут мама берет палку, большую-большую. Он сказал «идите вперед», а затем все с себя снимает и трогает мою маму. И тут мама как шибанет его этой палкой! Я испугалась, у меня слезы, я куда-то побежала. Мама за мной бежит, я прибегаю, тут какая-то станция, много мужиков. Они говорят: «Девушка, не плачьте». Мама меня успокаивает, у меня паника истерика. Приезжает милиция, нас отвозят домой. После этого я боялась идти в школу, боялась гулять, стала бояться мужчин. А потом я переросла это.

Следующая история: в 14 лет я взяла гулять собаку, у меня была овчарка. Возле подъезда стоит мужчина. Мне кажется, что это наш сосед. Я с ним поздоровалась. Думаю, позвонить бабушке в домофон или нет. Решила, что не буду, потому что мужчина наберет код, и я с ним зайду. Я предложила ему пройти, он сказал «нет, после вас». Подумала, что воспитанный мужчина. Я только поворачиваюсь к нему спиной, и он меня резко хватает, начинает что-то пшикать в глаза. Я перестаю видеть, начинаю сопротивляться. Я рванула вниз со второго этажа, куртка осталась в его руках. Сижу, протираю глаза, плачу. И тут сосед меня отводит меня в свою квартиру, мама срочно приезжает с работы, приезжает полиция, меня забирают в больницу. Я так понимаю, у меня был ожог роговицы, глаза были красные. Мне выписали капли. Я плачу, истерика стала вспоминать тот первый случай. Со мной работал психолог, но мне ничего не помогает. Вообще боялась выходить на улицу. Думала, что он будет мне мстить, что он ждет возле дома. И так я жила год или два. Ходила за ручку с мамой. Друзья провожали домой, если я хотела погулять. Я перестала вообще ходить одна. Через две недели пришли полицейские и сказали, что они его нашли. Он задушил в лифте рядом с моим домом девушку. Изнасиловал и убил.

Третья история. В 16 лет я ловила машину и спросила, можно ли меня отвезти на Охотный ряд. Мужчина сказал, что да, конечно, можно. Я никогда не ездила на такси и не знала дорогу на Охотный ряд. Мы едем-едем, и тут я вижу надпись «Фили», это вообще в другую сторону. Думаю, что делать. Попросила сигарету. Я не курю. Пытаюсь закурить. Понимала, что это единственный способ: если он откроет окно, то я смогу открыть дверь. Попросила вторую сигарету. Курю вторую, меня уже тошнит. Он пожаловался, что ничего не видно из-за дыма, и открывает окно. Я услышала щелчок и поняла, что дверь открыта. Сразу вылетаю на улицу. Кричу «спасите, помогите». Полицию не вызывали, потому что не знала номера машины. Камеры в Москве не было.

И последний случай — Германия. Это было в Штутгарте. Муж уезжает на сборы, родители старших детей забирают в Москву. Как раз было очень холодно, ветер сильный. Ко мне в 9 вечера приходит подруга, мы разговариваем, а потом она попросила меня покрасить ее. Я хорошо крашу. В итого она была у меня до 12 ночи. Потом проснулся ребенок, я пришла и покормила его. Смотрю, что жалюзи ходят как-то странно. А у нас весь первый этаж закрывался жалюзи. И вот смотрю, что жалюзи как-то странно ходят. Подумала, что мне мерещится. Потом звонок в дверь. Смотрю в глазок, все светло. Вижу дверь, вижу улицу, никого нет. Решила, что какая-то молодежь ошиблась дверью. Через 20 минут опять звонок в дверь. И там все черное, и на камере тоже. Я понимаю, что звонок заклеен. Думаю, откуда он может полезть. Но везде жалюзи, он никак не откроет. Они металлические. И сама я не могу их открыть, чтобы сбежать. Они поднимаются очень медленно и очень шумно. Начинаю всем звонить, но все в 4-5 утра спят, никто не взял трубку. В полицию я вообще не знала, как звонить, я растерялась. Решила, что буду прятаться с ребенком в туалете. Захожу в туалет, а я все ключи выбросила, чтобы старшие дети не закрывались. Взяла нож, самый большой, длинный и тупой. Думала, где его встретить, за дверью или перед. Потом я подумала, что я, может, накрутила себя и в доме просто вырубился свет. И только я хотела положить нож и идти спать, начала поворачиваться ручка двери. И дверь открылась. Я сразу же со всей дури прямо на него, и как заору! Соседи что-то начали говорить Он услышал, швырнул меня и сразу побежал вниз. У меня была истерика. Он знал, что я здесь одна в западне.