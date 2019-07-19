Жена Павла Мамаева намекнула на свидание с мужем в колонии

Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, оставила в Instagram загадочное сообщение. Она опубликовала архивное фото с мужем, а также Александром Кокориным и его супругой Дарьей Валитовой, подписав его "три дня пролетели".

Оба футболиста сейчас отбывают срок в исправительной колонии. Скорее всего, Мамаева имела в виду так называемое семейное свидание на зоне, оно обычно длится как раз три дня.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.