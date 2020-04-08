РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Жена Акинфеева оставила пожелание всем в день рождения вратаря

23:23
Теги:

Екатерина Герун, жена вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, выложила новый пост в своем Instagram. Сегодня, 8 апреля, голкиперу исполнилось 34 года.

— Хотим пожелать вам крепкого здоровья, хорошего настроения и сил пережить этот непростой период, — написала Екатерина. — Мира и любви всем.

Акинфеев — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир