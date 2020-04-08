Жена Акинфеева оставила пожелание всем в день рождения вратаря

Екатерина Герун, жена вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, выложила новый пост в своем Instagram. Сегодня, 8 апреля, голкиперу исполнилось 34 года.

— Хотим пожелать вам крепкого здоровья, хорошего настроения и сил пережить этот непростой период, — написала Екатерина. — Мира и любви всем.

Акинфеев — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.