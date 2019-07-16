"Жду звонка от гендиректора", Дмитрий Тарасов состарился и шутит

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов принял участие в FaceApp Challenge и выложил измененные фотографии себя со своей женой в старости.
- Празднуем рождение внука нашей дочки, и жду звонка от гендиректора, который обещал перезвонить днем, - подписал фото Тарасов.
Напомним, Тарасов получил травму в последнем туре чемпионата России-2018/19. Сейчас он остается без клуба и проходит курс физиотерапии и реабилитации.
32-летний Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. В прошедшем сезоне на его счету 15 матчей.
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