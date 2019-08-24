«Зенит» впервые проиграл «Уфе»

В матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» потерпел гостевое поражение от «Уфы» со счетом 0:1. Для питерцев эта неудача стала первой в 11 встречах с клубом из Башкирии. В десяти предыдущих играх уфимцы сумели добиться трех ничьих, забив всего один гол в апреле 2018 года.

Матчи «Зенита» против «Уфы» в чемпионате России

Дата Город Счет Голы 16.08.2014 Санкт-Петербург 1:0 Халк 17.05.2015 Санкт-Петербург 1:1 Халк — Ханджич 09.08.2015 Уфа 1:0 Данни 03.12.2015 Санкт-Петербург 1:1 Гарай — Зинченко 06.08.2016 Уфа 0:0 - 30.11.2015 Санкт-Петербург 2:0 Жулиану, Кокорин 18.09.2017 Санкт-Петербург 3:0 Дриусси, Кришито, Кокорин 01.04.2018 Уфа 2:1 Иванович, Неделчару, в свои ворота — Пауревич 26.08.2018 Уфа 2:0 Пауревич, в свои ворота, Дзюба 10.03.2019 Санкт-Петербург 2:1 Азмун, Ригони — Карп 24.08.2019 Уфа 0:1 Фомин

Итого: +7=3-1, мячи 15-5.

«Зенит» стал 19-й командой, уступившей «Уфе» в чемпионате страны. Тем не менее, сине-бело-голубые занимают третье место в списке самых неудобных соперников башкирского клуба. «Уфа» по-прежнему не может обыграть четыре клуба — «Динамо» (+0=2-6, мячи 4-15), ЦСКА (+0=4-6, мячи 7-22), «Торпедо» (0=2-0, мячи 3-3) и «Сочи» (+0=1-0, мячи 0-0).

Самые неудобные соперники «Уфы» в чемпионате России

Клуб И В Н П М О % очков Динамо 8 0 2 6 4-15 2 8,33 ЦСКА 10 0 4 6 7-22 4 13,33 Зенит 11 1 3 7 5-15 6 18,18 Ахмат 10 3 0 7 9-16 9 30,00 Рубин 10 1 6 3 10-13 9 30,00 Ростов 11 2 4 5 6-11 10 30,30 Краснодар 11 2 4 5 7-13 10 30,30

(Кирилл Бурдаков)