«Зенит» впервые проиграл «Уфе»
В матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» потерпел гостевое поражение от «Уфы» со счетом 0:1. Для питерцев эта неудача стала первой в 11 встречах с клубом из Башкирии. В десяти предыдущих играх уфимцы сумели добиться трех ничьих, забив всего один гол в апреле 2018 года.
Матчи «Зенита» против «Уфы» в чемпионате России
|
Дата
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
16.08.2014
|
Санкт-Петербург
|
1:0
|
Халк
|
17.05.2015
|
Санкт-Петербург
|
1:1
|
Халк — Ханджич
|
09.08.2015
|
Уфа
|
1:0
|
Данни
|
03.12.2015
|
Санкт-Петербург
|
1:1
|
Гарай — Зинченко
|
06.08.2016
|
Уфа
|
0:0
|
-
|
30.11.2015
|
Санкт-Петербург
|
2:0
|
Жулиану, Кокорин
|
18.09.2017
|
Санкт-Петербург
|
3:0
|
Дриусси, Кришито, Кокорин
|
01.04.2018
|
Уфа
|
2:1
|
Иванович, Неделчару, в свои ворота — Пауревич
|
26.08.2018
|
Уфа
|
2:0
|
Пауревич, в свои ворота, Дзюба
|
10.03.2019
|
Санкт-Петербург
|
2:1
|
Азмун, Ригони — Карп
|
24.08.2019
|
Уфа
|
0:1
|
Фомин
Итого: +7=3-1, мячи 15-5.
«Зенит» стал 19-й командой, уступившей «Уфе» в чемпионате страны. Тем не менее, сине-бело-голубые занимают третье место в списке самых неудобных соперников башкирского клуба. «Уфа» по-прежнему не может обыграть четыре клуба — «Динамо» (+0=2-6, мячи 4-15), ЦСКА (+0=4-6, мячи 7-22), «Торпедо» (0=2-0, мячи 3-3) и «Сочи» (+0=1-0, мячи 0-0).
Самые неудобные соперники «Уфы» в чемпионате России
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
Динамо
|
8
|
0
|
2
|
6
|
4-15
|
2
|
8,33
|
ЦСКА
|
10
|
0
|
4
|
6
|
7-22
|
4
|
13,33
|
Зенит
|
11
|
1
|
3
|
7
|
5-15
|
6
|
18,18
|
Ахмат
|
10
|
3
|
0
|
7
|
9-16
|
9
|
30,00
|
Рубин
|
10
|
1
|
6
|
3
|
10-13
|
9
|
30,00
|
Ростов
|
11
|
2
|
4
|
5
|
6-11
|
10
|
30,30
|
Краснодар
|
11
|
2
|
4
|
5
|
7-13
|
10
|
30,30
(Кирилл Бурдаков)