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«Зенит» впервые проиграл «Уфе»

19:05
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В матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» потерпел гостевое поражение от «Уфы» со счетом 0:1. Для питерцев эта неудача стала первой в 11 встречах с клубом из Башкирии. В десяти предыдущих играх уфимцы сумели добиться трех ничьих, забив всего один гол в апреле 2018 года.

Матчи «Зенита» против «Уфы» в чемпионате России

Дата

Город

Счет

Голы

16.08.2014

Санкт-Петербург

1:0

Халк

17.05.2015

Санкт-Петербург

1:1

Халк — Ханджич

09.08.2015

Уфа

1:0

Данни

03.12.2015

Санкт-Петербург

1:1

Гарай — Зинченко

06.08.2016

Уфа

0:0

-

30.11.2015

Санкт-Петербург

2:0

Жулиану, Кокорин

18.09.2017

Санкт-Петербург

3:0

Дриусси, Кришито, Кокорин

01.04.2018

Уфа

2:1

Иванович, Неделчару, в свои ворота — Пауревич

26.08.2018

Уфа

2:0

Пауревич, в свои ворота, Дзюба

10.03.2019

Санкт-Петербург

2:1

Азмун, Ригони — Карп

24.08.2019

Уфа

0:1

Фомин

Итого: +7=3-1, мячи 15-5.

«Зенит» стал 19-й командой, уступившей «Уфе» в чемпионате страны. Тем не менее, сине-бело-голубые занимают третье место в списке самых неудобных соперников башкирского клуба. «Уфа» по-прежнему не может обыграть четыре клуба — «Динамо» (+0=2-6, мячи 4-15), ЦСКА (+0=4-6, мячи 7-22), «Торпедо» (0=2-0, мячи 3-3) и «Сочи» (+0=1-0, мячи 0-0).

Самые неудобные соперники «Уфы» в чемпионате России

Клуб

И

В

Н

П

М

О

% очков

Динамо

8

0

2

6

4-15

2

8,33

ЦСКА

10

0

4

6

7-22

4

13,33

Зенит

11

1

3

7

5-15

6

18,18

Ахмат

10

3

0

7

9-16

9

30,00

Рубин

10

1

6

3

10-13

9

30,00

Ростов

11

2

4

5

6-11

10

30,30

Краснодар

11

2

4

5

7-13

10

30,30

(Кирилл Бурдаков)

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